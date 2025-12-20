¡Cuidado! Vientos soplarán con fuerza este fin de semana

Durante este fin de semana se prevé un aumento significativo en las ráfagas de viento en diferentes sectores del país, debido al fortalecimiento de los vientos alisios sobre el mar Caribe. Esta condición marcará el comportamiento del tiempo en gran parte del territorio nacional.

El patrón favorecerá ráfagas principalmente en el Valle Central y el Pacífico Norte, con velocidades que oscilarán entre 20 y 50 kilómetros por hora.

En zonas más expuestas, como el norte de Guanacaste, áreas montañosas y cordilleras, las ráfagas podrían intensificarse y alcanzar entre 60 y 70 kilómetros por hora, por lo que las autoridades recomiendan extremar precauciones, especialmente para quienes planean actividades al aire libre o viajes por carretera.

A pesar del incremento en la velocidad del viento, las condiciones atmosféricas se mantendrán estables, con bajos niveles de humedad. Esto permitirá que durante la mayor parte del día predomine un cielo poco a parcialmente nublado, reduciendo la probabilidad de lluvias en la mayoría del país.

Las autoridades instan a la población a asegurar objetos livianos, tomar medidas preventivas frente a ráfagas fuertes y mantenerse atentos a los reportes oficiales sobre el estado del tiempo durante el fin de semana.