¡Cuidado! Mar picado y olas de hasta 5 metros de altura por nuevo frente frío

Un nuevo frente frío provocará condiciones peligrosas en las costas del país durante este fin de semana, con mar picado, fuerte oleaje y presencia de corrientes de resaca, especialmente en el Caribe, donde las olas podrían alcanzar hasta los 5 metros de altura.

Las autoridades meteorológicas advierten a quienes planean visitar las playas que extremen las precauciones, ya que el fenómeno incrementará la intensidad de los vientos y generará un escenario de alto riesgo para bañistas, surfistas y embarcaciones pequeñas (ver video adjunto en la portada).

En el litoral Caribe se esperan las condiciones más severas, con oleaje elevado y corrientes de resaca a lo largo de toda la costa, lo que aumenta la probabilidad de accidentes acuáticos. Por esta razón, se recomienda evitar ingresar al mar y atender las indicaciones de los cuerpos de socorro.

En el Pacífico también se presentará mar picado debido a los fuertes vientos asociados al frente frío, aunque con menor intensidad. En esta región, las olas oscilarán entre los 2 y 4 metros de altura.

Según los pronósticos, estas condiciones se mantendrán por al menos dos o tres días, con una mejora gradual prevista hasta el jueves de la próxima semana.