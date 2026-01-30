¡Cuidado! Mar picado y olas de hasta 5 metros de altura por nuevo frente frío
Un nuevo frente frío provocará condiciones peligrosas en las costas del país durante este fin de semana.
Un nuevo frente frío provocará condiciones peligrosas en las costas del país durante este fin de semana, con mar picado, fuerte oleaje y presencia de corrientes de resaca, especialmente en el Caribe, donde las olas podrían alcanzar hasta los 5 metros de altura.
Las autoridades meteorológicas advierten a quienes planean visitar las playas que extremen las precauciones, ya que el fenómeno incrementará la intensidad de los vientos y generará un escenario de alto riesgo para bañistas, surfistas y embarcaciones pequeñas (ver video adjunto en la portada).
En el litoral Caribe se esperan las condiciones más severas, con oleaje elevado y corrientes de resaca a lo largo de toda la costa, lo que aumenta la probabilidad de accidentes acuáticos. Por esta razón, se recomienda evitar ingresar al mar y atender las indicaciones de los cuerpos de socorro.
En el Pacífico también se presentará mar picado debido a los fuertes vientos asociados al frente frío, aunque con menor intensidad. En esta región, las olas oscilarán entre los 2 y 4 metros de altura.
Según los pronósticos, estas condiciones se mantendrán por al menos dos o tres días, con una mejora gradual prevista hasta el jueves de la próxima semana.