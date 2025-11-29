¡Cuidado! Fuertes vientos seguirán afectando el fin de semana al país

Las autoridades meteorológicas alertaron que el país seguirá bajo la influencia del empuje frío número cuatro, lo que intensificará los vientos alisios durante este fin de semana.

De acuerdo con los pronósticos, para este domingo se esperan ráfagas de entre 40 y 65 kilómetros por hora en el Valle Central y el Pacífico Norte. En las zonas altas y cordilleras, las ráfagas podrían alcanzar velocidades de 70 a 95 kilómetros por hora, generando condiciones de riesgo en áreas montañosas.

El fenómeno está elevando la presión atmosférica en la cuenca del Caribe y fortaleciendo de manera significativa los alisios. Esto provocará el ingreso constante de humedad hacia Limón y la Zona Norte, regiones donde se anticipa nubosidad abundante y lluvias intermitentes durante el fin de semana.

La nubosidad también será arrastrada hacia el Valle Central y las áreas montañosas del país. Aunque el comportamiento del viento será variable, los especialistas advierten que las ráfagas más intensas se concentrarán en las cordilleras.

Las autoridades recomiendan precaución a la población, especialmente en zonas expuestas, y mantenerse atentos a los reportes oficiales del Instituto Meteorológico Nacional.