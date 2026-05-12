¡Cuidado! Estafadores usan IA para hacerse pasar por presidente del BAC

El BAC emitió una alerta este mes tras detectar la circulación de un video manipulado con inteligencia artificial en el que se suplanta la identidad de su presidente e﻿jecutivo, Federico Odio, con el objetivo de promover una supuesta inversión fraudulenta.

Según informó la entidad, el material ha sido compartido en distintas plataformas digitales. La mayor presencia se reporta en Instagram.

BAC aclaró que Federico Odio no utiliza redes sociales para recomendar inversiones, solicitar información personal ni compartir enlaces relacionados con pagos o transacciones financieras.

La institución pidió a los usuarios mantenerse atentos ante posibles intentos de estafa y verificar siempre la autenticidad de las publicaciones que reciben antes de interactuar con ellas.

Además, recordó que la seguridad y la confianza de clientes e inversionistas forman parte de sus principales prioridades.

El banco también recomendó evitar abrir enlaces sospechosos, compartir datos confidenciales o responder mensajes provenientes de cuentas no verificadas.