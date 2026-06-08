¡Cuidado con el mar! Pronostican olas de hasta 5 metros en el Pacífico

Una serie de eventos climáticos pone en alerta a las autoridades por la posibilidad de olas de hasta 5,1 metros de altura en el Pacífico Norte del país.

El oceanógrafo Omar Lizano detalló que estas condiciones se podrían presentar la tarde de este lunes y también durante todo el martes (ver entrevista completa en el video adjunto).

“Hay varios fenómenos superponiéndose en estos momentos en la costa: una marejada de fondo que viene desde el Pacífico Sur; sistemas de baja presión intensos que se han formado alrededor de la Antártica y que nos han mandado con periodos muy largos en todo el Pacífico; está en todas las playas.

“Pero en el Pacífico Norte, adicionalmente, tenemos la influencia de una tormenta tropical que se llama Cristina y hay otro sistema de baja presión, Boris, que está al frente de México y el viento de estas tormentas está generando mar picado”, explicó Lizano.

El pronóstico actual es de olas máximas de hasta 5 metros este lunes y de entre 3 y 4 metros para mañana martes.

Lizano precisó que esto supone un importante riesgo para las zonas costeras, así como posibles efectos de erosión y una alerta para la navegación.

La recomendación es que las embarcaciones pequeñas no salgan de la costa y que los bañistas desistan de ingresar al mar durante estos próximos días, pues este oleaje provoca corrientes de resaca muy intensas.



