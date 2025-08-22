¡Cuidado, choferes! Parte del túnel Zurquí estará sin luz a partir del lunes

Mucha atención, conductores: una parte del túnel Zurquí, en la Ruta 32, no tendrá luz a partir del próximo lunes 25 de agosto.

El apagón parcial se debe a que se estarán haciendo trabajos para mejorar la iluminación en ese sector. Por eso, las autoridades piden mucha precaución a los choferes que utilizan la vía entre San José y Limón (ver video adjunto de Telenoticias).

Las tareas se realizarán durante cinco días en el portal norte del túnel, o sea, en sentido hacia Guápiles, de 7 a. m. a 4 p. m; pero habrá paso normal para los vehículos.

Las acciones son parte del proyecto de iluminación de la Ruta 32 que inició en junio anterior.