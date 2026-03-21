Cubanos en Costa Rica protestan contra el régimen y respaldan cierre de presencia diplomática en la isla



Un grupo de ciudadanos cubanos radicados en Costa Rica se manifestó frente a la embajada de Cuba para expresar su rechazo al régimen y, al mismo tiempo, celebrar la decisión del Gobierno costarricense de eliminar su presencia diplomática en la isla.

Esta semana el Poder Ejecutivo dio a conocer que cerraría embajada de Costa Rica en Cuba debido al deterioro de las condiciones humanitarias en este pais caribeño, en una clara acción en contra del régimen cubano.

Los manifestantes señalaron que la medida representa un mensaje político significativo ante la situación que vive el pueblo cubano.

También estuvieron solicitando la salida del personal diplimatico cubano de la embajada que tiene la isla en Costa Rica.

“Finalmente estamos viendo una pequeña luz de esperanza, y Costa Rica está siendo partícipe de esa luz de esperanza cerrando esa embajada.”, indicó uno de los manifestabtes.





Otro de los ciudadanos cubanos que estaban frente a la embajada recalcó el llamado que hacen a la comunidad internaciona.