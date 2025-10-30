Cuatro de cada diez estudiantes de secundaria no dominan conocimientos básicos de matemática

Un 41 % de los estudiantes de secundaria en Costa Rica no domina los conocimientos básicos de matemática, según los resultados de la Prueba Nacional Estandarizada Diagnóstica aplicada este año por el Ministerio de Educación Pública (MEP).

Más de 38 mil jóvenes participaron en el examen, y casi 16 mil se ubicaron en el nivel básico, lo que indica que no cuentan con las habilidades necesarias para resolver problemas matemáticos del nivel esperado.

En los colegios diurnos, se evaluaron 32.633 estudiantes:

13.546 se ubicaron en el nivel básico

8.628 alcanzaron el nivel intermedio

10.459 lograron el nivel avanzado

La Dirección Regional de Santa Cruz registró el peor desempeño, con seis de cada diez estudiantes en el nivel básico. Le siguieron las regiones de Limón y Grande de Térraba, también con más de la mitad del estudiantado en ese nivel.

En los colegios nocturnos, donde muchos alumnos combinan estudio y trabajo, participaron 5.702 estudiantes:

2.305 no alcanzaron el nivel básico

1.692 se ubicaron en el intermedio

1.749 lograron el nivel avanzado

Santa Cruz repitió el patrón de bajo rendimiento en esta modalidad, con casi un 60 % de estudiantes en el nivel básico.

Según el MEP, estas pruebas no tienen fines punitivos, sino que buscan identificar áreas de mejora y fortalecer el proceso educativo. Sin embargo, los resultados evidencian que cuatro de cada diez estudiantes aún no dominan los conocimientos fundamentales en matemática.