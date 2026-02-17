EN VIVO
¿Cuánto influye hoy un título para conseguir empleo? Esto revela análisis de la UNA

Los datos confirman que en la última década el nivel educativo del país mejoró, especialmente entre las mujeres ocupadas con estudios universitarios.

17 de febrero de 2026

Costa Rica es hoy un país más educado que hace 10 años; pero también enfrenta un mercado laboral más exigente. Así lo señala un análisis del Observatorio Económico y Social de la Universidad Nacional (UNA), elaborado con datos de la Encuesta Continua de Empleo del INEC, al comparar el IV trimestre de 2015 con el IV trimestre de 2025.

De acuerdo con el estudio, en 2015 el 67% de la población de 15 años y más tenía secundaria incompleta o menos. Para 2025, esa proporción bajó a 55%; lo que significa 12 puntos porcentuales menos en una década.

Paralelamente, aumentaron los niveles educativos más altos. La secundaria completa pasó de 13% a 19%, mientras que la población con estudios universitarios, con o sin título, creció de 20% a 26%.

La economista Roxana Morales, investigadora del OES-UNA, explica que esta mejora se observa tanto en mujeres como en hombres. Entre ellas, quienes tenían secundaria incompleta o menos pasaron de 65% a 54%. En ellos, de 68% a 57%.

Pero incluso el crecimiento en educación universitaria fue más fuerte en mujeres, al pasar de 21% a 27%, mientras que en hombres aumentó de 19% a 24%.

¿Y qué ocurrió en el mercado laboral?

Según el informe, el nivel educativo de las personas desempleadas también cambió en estos 10 años. 

En 2015, casi dos de cada tres personas que buscaban trabajo (64%) no habían terminado la secundaria. Para 2025, esa cifra bajó a 49%. Es decir, hoy hay menos personas desempleadas con baja escolaridad que hace una década.

Pero esto no significa que conseguir trabajo sea más fácil. Los investigadores advierten que el mercado laboral se volvió más exigente. Por ejemplo, el porcentaje de desempleados con secundaria completa pasó de 19% a 26%. Y quienes tienen estudios universitarios, con o sin título, aumentaron de 17% a 25%.

En palabras sencillas, eso significa que más personas con estudios medios y universitarios están buscando empleo.

Entre quienes sí tienen trabajo ocurre algo parecido. En 2015, el 60% de la población ocupada tenía secundaria incompleta o menos; en 2025, ese porcentaje bajó a 47%.

Al mismo tiempo, aumentó la proporción de trabajadores con más estudios. La secundaria completa subió de 14% a 21%, y la formación universitaria pasó de 26% a 32%.Titulos vs emeplo

El crecimiento es especialmente evidente en las mujeres ocupadas con estudios universitarios, que pasaron de 33% a 43%. En los hombres, el aumento fue de 21% a 25%.

Según los investigadores, esto evidencia que el país tiene más personal con estudios, pero también que el mercado laboral pide cada vez más preparación.

