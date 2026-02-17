¿Cuánto influye hoy un título para conseguir empleo? Esto revela análisis de la UNA

Costa Rica es hoy un país más educado que hace 10 años; pero también enfrenta un mercado laboral más exigente. Así lo señala un análisis del Observatorio Económico y Social de la Universidad Nacional (UNA), elaborado con datos de la Encuesta Continua de Empleo del INEC, al comparar el IV trimestre de 2015 con el IV trimestre de 2025.

De acuerdo con el estudio, en 2015 el 67% de la población de 15 años y más tenía secundaria incompleta o menos. Para 2025, esa proporción bajó a 55%; lo que significa 12 puntos porcentuales menos en una década.

Paralelamente, aumentaron los niveles educativos más altos. La secundaria completa pasó de 13% a 19%, mientras que la población con estudios universitarios, con o sin título, creció de 20% a 26%.

La economista Roxana Morales, investigadora del OES-UNA, explica que esta mejora se observa tanto en mujeres como en hombres. Entre ellas, quienes tenían secundaria incompleta o menos pasaron de 65% a 54%. En ellos, de 68% a 57%.

Pero incluso el crecimiento en educación universitaria fue más fuerte en mujeres, al pasar de 21% a 27%, mientras que en hombres aumentó de 19% a 24%.

¿Y qué ocurrió en el mercado laboral?