¿Cuándo iniciarán las obras en Puerto Caldera?

La modernización de Puerto Caldera dio un paso decisivo. Tras el aval de la Contraloría General de la República a la concesión, el Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (Incop) proyecta que las obras para ampliar y modernizar el principal puerto del Pacífico costarricense comenzarán en octubre de 2027.

Antes de iniciar la construcción, el Consorcio Sunset deberá constituir una sociedad en Costa Rica y obtener el refrendo final del contrato. La meta del Incop es completar ese proceso y firmar la concesión antes de que finalice este año (ver video adjunto).

Aunque la construcción se extendería hasta finales de 2029 o principios de 2030, las autoridades aseguran que los nuevos muelles entrarán en operación de forma gradual, lo que permitirá reducir la congestión de buques antes de que el proyecto concluya por completo.

La decisión fue bien recibida por el sector empresarial. Desde la Cámara de Comercio Exterior de Costa Rica (Crecex) consideran que la modernización llega después de años de operar con un puerto saturado y que brindará mayor certeza para el comercio exterior.

Además, representantes del sector empresarial afirman que el proyecto fortalecerá la competitividad del país y permitirá mejorar la infraestructura logística nacional, un aspecto que consideran clave para el crecimiento económico.

Con la resolución de la Contraloría, el proceso entra ahora en su etapa contractual, paso previo al inicio de una de las obras de infraestructura portuaria más importantes para el país.



