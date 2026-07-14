Cuando el tiempo no cura: Vecina de La Fortuna recibió cita para dentro de 24 años

Hay fechas que una persona espera con ilusión: el nacimiento de un hijo, una graduación, un matrimonio. Pero hay otras que generan desconcierto, impotencia y hasta incredulidad.

Carolina González Largaespada nunca imaginó que una consulta médica llegaría a convertirse en una historia difícil de creer.

Ella vive en La Fortuna y acudió al Hospital de San Carlos buscando atención por una lesión en una de sus rodillas.

El dolor limitaba sus actividades diarias y esperaba recibir una valoración por parte del servicio de Ortopedia para conocer qué estaba ocurriendo y cuál sería el tratamiento adecuado.

Lamentablemente, la respuesta que recibió fue completamente inesperada: una cita para dentro de 24 años, un plazo que, para muchos, supera cualquier lógica y que inevitablemente plantea una pregunta: ¿qué pasará con su salud durante todo ese tiempo?

Las lesiones de rodilla no solo provocan dolor, también pueden limitar la movilidad, afectar la capacidad para trabajar, disminuir la calidad de vida e incluso agravarse con el paso de los años si no reciben atención oportuna.

Una vez más, un equipo de Telenoticias acudió al hospital de San Carlos para conocer de este caso.

Ahí, el director general, Daniel Abarca, reconoció que existe esa problemática con asignaciones de citas incluso para el 2054.

Sin embargo, explicó que citas como la de Carolina, que era para el 2049, fueron adelantadas bajo un sistema que están implementando en el hospital, que incluye la incorporación de más especialistas en ortopedia.

Con esta información, doña Carolina ingresó nuevamente al sistema digital de la Caja y ahora está programada para el próximo 12 de mayo del 2028, es decir, esta señora seguirá con muchos dolores durante casi dos años más hasta que llegue el día de la cita de valoración inicial.