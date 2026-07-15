Cuando el tiempo no cura: Joven recibió cita para operarle la rodilla en el 2045

Hay momentos en los que la paciencia ya no da más. El dolor constante y hasta el sufrimiento diario provocan desesperación.

Ese es el caso de José Pablo Arce González, de 19 años y vecino de la comunidad 3 y 3, en Pocosol de San Carlos.

Caminar le provoca molestias y, en varias ocasiones, ha sufrido caídas debido a la condición de salud que padece.

Además, no puede practicar deportes de impacto, una limitación importante para alguien de su edad. A pesar de todo, él intenta seguir adelante.

Actualmente estudia Administración de Empresas y trata de construir un futuro mejor; sin embargo, cada paso que da le recuerda que necesita una cirugía.

Lo que nunca imaginó fue la fecha que aparecería cuando finalmente recibió su cita en el Hospital de San Carlos. Aunque parezca increíble, lo atenderían dentro de 20 años.

Ante esta situación, la familia decidió presentar un recurso de amparo con la esperanza de que el caso sea revisado y la cirugía pueda adelantarse.

La historia de este joven evidencia el peso emocional que representa recibir una cita que parece tan lejana.

Con documentos en mano, un equipo de Telenoticias se presentó al hospital de San Carlos. Ahí, el director Daniel Abarca reconoció que la problemática

Él reconoce la problemática que existía y además informó de todos los esfuerzos que hacen para reducir esas listas de espera.

Ahora, algunas de las citas que estaban programadas para el 2040 y hasta 2050 fueron adelantadas y los pacientes tendrán que esperar entre 4 o 5 años, es decir, los atenderán entre el 2030 y 2031. Evidentemente, hubo disminución, pero el tormento continúa.

Además, algunos de ellos ni tan siquiera están enterados del cambio, ya que no fueron localizados o no revisan constantemente el Edus.

El doctor nos indicó que, en el caso específico consultado, a este muchacho lo atendieron el año pasado y que además está a la espera de la cirugía de la otra rodilla.

Con esta información, José Pablo ingresó nuevamente al sistema digital de la Caja y pudo confirmar que hay 110 personas antes de él para efectuar esos procedimientos quirúrgicos.

Cuando todo parecía ser muy alentador, en la parte baja del texto se indica que de momento no están haciendo ninguna cirugía por día.

Es decir, no se sabe con certeza cuántos días, meses o hasta años seguirá esperando. Este caso es la tercera entrega de los reportajes: Cuando el tiempo no cura, que presenta Telenoticias sobre las listas de espera.