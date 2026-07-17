Cuando el tiempo no cura: A menor con parálisis cerebral le programaron cita para 2050

Hay historias que parecen imposibles de creer, fechas que, más que una solución, representan una espera que desafía toda lógica.

Este es el caso de una adolescente de apenas 14 años a quien el sistema de salud le asignó una cita médica para dentro de 25 años.

El documento indica que la atenderán dentro de 25 años, es decir, cuando la menor tenga 39 años.

Detrás de esa fecha hay una vida marcada por múltiples desafíos desde el primer día: Su nacimiento fue de alto riesgo, llegó al mundo mediante una cesárea de emergencia y necesitó oxígeno para sobrevivir.

Con el paso del tiempo fue diagnosticada con parálisis cerebral infantil, una condición que ha significado años de terapias, consultas médicas y un esfuerzo constante.

Pero esa no es su única batalla.

La adolescente necesita una cirugía por genu valgo, una alteración en la alineación de las piernas que afecta su movilidad y que, de no tratarse a tiempo, puede generar mayores complicaciones.

Además, enfrenta otros diagnósticos complejos: cifosis, escoliosis y desgaste en el lado derecho de la cadera, condiciones que limitan sus movimientos y que requieren seguimiento médico especializado.

Mientras ella continúa creciendo, también lo hacen sus necesidades de atención.

Su familia asegura que no podía aceptar una cita programada para un cuarto de siglo después. Por eso, con el apoyo de una asociación, presentó dos recursos de amparo buscando una respuesta que le permitiera acceder a la atención que requiere.

La gestión dio resultados parciales: Después de esas acciones legales, la cita fue reprogramada para el 30 de agosto de 2029.

Para esta familia, cada año cuenta. Cada mes representa más dolor, mayor desgaste físico y menos posibilidades de recuperación.

Un equipo de Telenoticias visitó el hospital de San Carlos y conversó con su director, Daniel Abarca.

Él reconoce la problemática y cuenta que hace unos meses las listas de espera incluso llegaban al 2054.

Actualmente, se están aplicando diversos mecanismos para atender lo antes posible a estos pacientes con citas a largos plazos.

El médico también aclaró que ahora las citas se programan para un plazo máximo de cinco años; es decir, pasaron de dos décadas y media a 60 meses de espera.