¿Cuándo bajará el precio de los combustibles? El mercado apunta a una fecha clave

El nuevo ajuste en los combustibles aumentó el precio de la gasolina Súper y, especialmente, del Diésel. Sin embargo, no se trata del incremento más alto del año, ya que uno mayor se registró en mayo.



De acuerdo con representantes del sector, las variaciones responden a factores geopolíticos que continúan influyendo en el mercado internacional del petróleo.

Aunque los consumidores todavía enfrentan un rezago en los precios, la expectativa es que las rebajas comiencen a reflejarse a partir de agosto (ver video adjunto).



A ese panorama se suma que esta semana el barril de petróleo se cotizó en 68 dólares, un nivel que la Cámara de Empresarios del Combustible considera favorable.

Además, la OPEP+ acordó aumentar la producción, una decisión que, de mantenerse las condiciones actuales del mercado, podría contribuir a una mayor estabilidad en el precio de los combustibles durante los próximos meses.