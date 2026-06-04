Cruz Roja prepara 50 voluntarios para luchar contra el dengue

50 voluntarios de la Cruz Roja visitarán las comunidades del país para capacitar personas en la lucha contra el dengue.

Esto es parte de la estrategia que lanzaron con la organización internacional Edupas, que lleva por nombre "Adiós Mosquito".

"En la Cruz Roja Costarricense creemos que la información y la prevención salvan vidas. Con esta iniciativa buscamos acercar conocimientos prácticos a las comunidades para que puedan identificar y eliminar posibles criaderos de mosquitos, fortaleciendo así la protección de la salud de las familias”, señaló Jim Batres, Subgerente Operativo de la Cruz Roja Costarricense.



La campaña llegará a centros educativos y espacios comunitarios de las provincias de San José, Alajuela, Puntarenas y Guanacaste, donde las personas recibirán un kit de materiales didácticos.

La estrategia va orientada a fortalecer la prevención de enfermedades transmitidas por mosquitos, fomentar la identificación y eliminación de criaderos potenciales, y contribuir a la reducción del riesgo de contagio y sus consecuencias.

Las jornadas de capacitación serán impartidas por personal especializado de la Cruz Roja Costarricense entre junio de 2026 y abril de 2027.



El país contabiliza ya 1.015 casos de dengue y las autoridades prevén un incremento para las próximas semanas por la llegada de la época lluviosa.





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