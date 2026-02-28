Costa Rica y Nicaragua fijan encuentros bimensuales contra minería ilegal en Crucitas

Costa Rica y Nicaragua acordaron establecer un punto focal para ejecutar “operaciones combinadas” de policía en ambos lados de la frontera, con el fin de reforzar la lucha contra la minería ilegal en Crucitas y otras actividades ilícitas en la zona limítrofe.



El ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora Cordero, informó que este 28 de febrero se realizó una reunión conjunta en Peñas Blancas, en territorio nicaragüense, con la participación de autoridades de seguridad y defensa de ambos países.

​“Importante el acuerdo en la reunión presidida por ambos cancilleres (…) Los acuerdos puntuales es el establecimiento de un punto focal para llevar a cabo operaciones combinadas de policía en ambos lados de la frontera que mejoren la acción policial contra los grupos de coligalleros que operan en ese lugar”, detalló.

Según explicó el jerarca, también se definió que las delegaciones se reunirán cada dos meses para dar seguimiento a la coordinación y avance de estas acciones. El próximo encuentro quedó programado para el 24 de abril en Peñas Blancas, esta vez del lado costarricense.



Por su parte, el canciller André Tinoco destacó que se trata de la primera reunión de este nivel desde 2019, en la que participan ambos ministros de Relaciones Exteriores junto con autoridades de seguridad pública en la frontera.

​“Independientemente de las diferencias políticas o de política exterior que existan entre los países, es en relación a la frontera donde se da una buena coordinación entre los países y así evitar que los problemas escalen a un nivel superior”, afirmó.

Tinoco subrayó que el interés común es fortalecer la relación fronteriza en materia migratoria, aduanera, fitosanitaria y ahora también en seguridad, incluyendo la coordinación en aguas compartidas como el río San Juan.



El anuncio se da luego de que el Ministerio de Seguridad Pública confirmara la detención de 20 personas vinculadas a la minería ilegal en Crucitas, así como el hallazgo de un campamento con 20 estructuras artesanales y tres plantas eléctricas. Zamora incluso sobrevoló el cerro Conchudita, donde aseguró que el 90% del terreno ya presenta daños por la explotación ilegal.



Desde el inicio de los operativos, las autoridades han incautado 16 mil sacos de material extraído, aunque estiman que una cantidad cuatro veces mayor ya habría sido trasladada hacia Nicaragua, lo que representa pérdidas millonarias para el país.





