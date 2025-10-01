Costa Rica será primer país de Centroamérica en contar con nuevo tratamiento contra malaria

A mediados de mes, Costa Rica se convertirá en el primer país de Centroamérica y el tercero en América en contar con el novedoso medicamento para tratar la malaria, en momentos en los que se está cerca de lograr su eliminación.

Se trata de la tafenoquina, que elimina los organismos causantes de esta enfermedad. La principal característica de este tratamiento es que solo requiere de una dosis.



La aplicación del medicamento forma parte de un plan piloto que pondrá en marcha la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) en 16 de sus centros de salud. La iniciativa cuenta con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Así lo dieron a conocer, la mañana de este miércoles, la vicepresidenta y ministra de Salud, Mary Munive, así como el representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Alfonso Tenorio.

"Reconocemos el importante avance hacia la eliminación de la malaria, en el contexto de la iniciativa de la eliminación de enfermedades. Costa Rica ya eliminó otras enfermedades, tiene en la lista 19 más, y la próxima va a ser la malaria. Si sigue en este camino, Costa Rica será el próximo país en todo el continente americano en eliminar la malaria", destacó el epidemiólogo de profesión.



La conferencia de prensa también sirvió de presentación para Jennyfer González como directora de la Vigilancia de la Salud. Precisamente, esta vocera destacó que, desde 2023, el país ha registrado un importante descenso en la cantidad de casos diagnosticados, al pasar de 415 ese año a 11 en lo que va de 2025.

¿Cómo se logró esa disminución? Según la también epidemióloga, ello fue posible mediante una masificación de diagnóstico y su tratamiento. En esa línea, destacó que, solo en lo que va del año, la Caja de Seguro Social y el Ministerio de Salud han efectuado 106.569 pruebas.

Para González, la introducción de la tafenoquina será clave en la respuesta oportuna a la enfermedad.

En esa línea, Munive agregó que este medicamento permitirá hacer frente a una problemática que se registraba principalmente con la población migrante, ya que generalmente el sistema sanitario enfrenta dificultades para retener a pacientes de ese grupo por los 14 días que demanda el medicamento usado en la actualidad.

La malaria —también conocida como paludismo— es causada por el parásito Plasmodium, el cual se trasmite a los humanos a través de la picadura de mosquitos infectados.

Es usual que las personas que tienen malaria se sientan muy enfermas, con fiebre alta y escalofríos con temblor. Solo en 2023, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estimó 263 millones de casos de malaria en 83 países, de los cuales, unos 597.000 derivaron en la muerte del portador.

A la baja

En la rueda de prensa, Mary Munive y Jennyfer González, además, resaltaron el considerable descenso en el número de casos de dengue.

Hasta la semana epidemiológica 39, la autoridad sanitaria reportaba una disminución del 82% en la cantidad de contagios de esta enfermedad, al pasar de 23.900 a 4.274.

La directora de Vigilancia de la Salud subrayó que, para lograr esa baja, fueron claves las 451.562 inspecciones realizadas a viviendas, en las cuales se detectaron 22.088 con criaderos, así como la fumigación de 522.831 casas.

Pese a los resultados obtenidos, la ministra fue enfática en que la población no debe bajar la guardia.