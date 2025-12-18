Costa Rica se consolida entre los tres mejores países del mundo para retirarse
El análisis de este informe mundial reconoce que el costo de vida puede variar según la zona y el estilo de consumo.
Costa Rica se consolida entre los tres mejores países del mundo para retirarse, según un reconocido informe internacional.
El país se posicionó en el Índice Global Anual de Jubilación 2026 , un ranking que analizó a 24 naciones con base en variables como costo de vida, acceso a salud, clima, vivienda, visas y calidad de vida.
En esta clasificación global, Costa Rica alcanzó el tercer lugar mundial, superada únicamente por Grecia y Panamá. Este resultado refuerza la imagen del país como un destino atractivo para personas jubiladas que buscan estabilidad y bienestar.
El informe destaca la calidad de vida, el entorno natural y la estabilidad democrática como factores clave que favorecen a Costa Rica. También resalta el acceso a servicios de salud, gracias a la combinación del sistema público de la Caja Costarricense de Seguro Social y una amplia oferta de servicios privados.
Otro elemento bien valorado es la seguridad jurídica y el desarrollo institucional, así como las diferentes categorías migratorias disponibles para pensionados, rentistas e inversionistas, lo que facilita la permanencia legal de extranjeros que eligen al país para su retiro.
El análisis reconoce que el costo de vida puede variar según la zona y el estilo de consumo. No obstante, señala que es posible reducir gastos mediante el uso de productos locales, ferias agrícolas y servicios públicos, además de los impuestos relativamente bajos a la propiedad.
Aunque Panamá ocupa el segundo lugar del ranking por su bajo costo de vida y beneficios legales específicos, el estudio concluye que Costa Rica mantiene una propuesta integral para el retiro, al combinar servicios de salud, estabilidad social, entorno natural y calidad de vida.