Costa Rica se consolida entre los tres mejores países del mundo para retirarse, según un reconocido informe internacional.

El país se posicionó en el Índice Global Anual de Jubilación 2026 , un ranking que analizó a 24 naciones con base en variables como costo de vida, acceso a salud, clima, vivienda, visas y calidad de vida.

En esta clasificación global, Costa Rica alcanzó el tercer lugar mundial , superada únicamente por Grecia y Panamá. Este resultado refuerza la imagen del país como un destino atractivo para personas jubiladas que buscan estabilidad y bienestar.

El informe destaca la calidad de vida, el entorno natural y la estabilidad democrática como factores clave que favorecen a Costa Rica. También resalta el acceso a servicios de salud, gracias a la combinación del sistema público de la Caja Costarricense de Seguro Social y una amplia oferta de servicios privados.

Otro elemento bien valorado es la seguridad jurídica y el desarrollo institucional, así como las diferentes categorías migratorias disponibles para pensionados, rentistas e inversionistas, lo que facilita la permanencia legal de extranjeros que eligen al país para su retiro.

El análisis reconoce que el costo de vida puede variar según la zona y el estilo de consumo. No obstante, señala que es posible reducir gastos mediante el uso de productos locales, ferias agrícolas y servicios públicos, además de los impuestos relativamente bajos a la propiedad.