Costa Rica retrocede en dominio del inglés: país cayó 18 puntos

Costa Rica volvió a retroceder en el dominio del inglés.

El informe EF English Proficiency Index 2025 mostró que el país cayó 18 puntos en el último año, pasando de 534 a 516.

Con esa baja, Costa Rica quedó a mitad de la tabla en Latinoamérica.

Actualmente, supera apenas a Panamá, Brasil, Colombia, Ecuador y México, pero es superada por Uruguay, Paraguay, El Salvador, Bolivia, Venezuela, Perú y Chile.

El estudio también detalla que la lectura sigue siendo la habilidad más sólida, con 530 puntos.

Sin embargo, la expresión oral es la más débil, con apenas 489 puntos, y la escritura tampoco alcanza los 500.

El informe concluye que el país enfrenta un estancamiento importante en el aprendizaje del inglés y una pérdida de competitividad regional.