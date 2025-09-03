Costa Rica recuperó 11 objetos precolombinos que estaban en Países Bajos

Costa Rica recuperó 11 objetos arqueológicos precolombinos que formaban parte de la colección privada del doctor Hans Feriz, un médico austro-neerlandés y arqueólogo aficionado que participó en diversas excavaciones en el país en la década de 1950.

La Embajada de Costa Rica en Países Bajos recibió los objetos luego de que estos fueran identificados por especialistas de universidades y el Museo Nacional de Costa Rica.

“El acto de restitución se celebró en la ciudad de Wassenaar, Países Bajos, con la participación de representantes diplomáticos de Costa Rica, Perú y Panamá, tres países que recuperaron piezas arqueológicas de la misma colección; así como autoridades neerlandesas, profesores, investigadores y descendientes del Dr. Feriz”, explicó Cancillería.

El ministerio explicó que Hans Feriz reunió objetos en la década de 1950 que luego pasaron al Real Instituto Tropical de Ámsterdam, del cual fue investigador honorario.

“Su hija, hoy fallecida, dejó establecido en su última voluntad que las piezas restantes fueran restituidas a sus naciones de procedencia, tarea que hoy cumple su hijo. El proceso de recuperación contó con el apoyo técnico directo del Ministerio de Educación, Cultura y Ciencia de los Países Bajos”, añadieron las autoridades diplomáticas ticas.