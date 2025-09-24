Costa Rica reanuda operaciones aéreas tras falla en sistema de radar

El espacio aéreo de Costa Rica fue reabierto a las 10:54 a.m. de este miércoles, luego de que se solucionara la falla eléctrica que dejó fuera de servicio los sistemas de radar y provocó la suspensión temporal de vuelos en el país.



AERIS, administrador del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, informó que la operación en la terminal quedó restablecida y que la reanudación de vuelos se dará de forma gradual a partir de las 10:40 a.m., siguiendo la instrucción de la Dirección General de Aviación Civil.



El reporte de afectación incluye 64 vuelos comerciales, ocho de carga y 65 domésticos, para un total de 4.580 pasajeros perjudicados por la interrupción de operaciones.



La administración del aeropuerto recordó a los viajeros la importancia de consultar directamente con sus aerolíneas el estado de sus vuelos. Además, en el sitio web oficial del aeropuerto (consulte aquí) se puede revisar en tiempo real la información de salidas y llegadas.



El ministro de Obras Públicas y Transportes, Efraím Zeledón, ordenó una investigación para determinar las causas de la falla y evitar que una situación similar se repita en el futuro.

