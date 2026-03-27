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Costa Rica prohíbe uso de insecticida mortal para las abejas
La medida se implementará de forma gradual y contempla la eliminación de los productos que contengan fipronil, anunció el ministro de Ambiente, Franz Tattenbach.
El Gobierno de la República anunció, la mañana de este viernes, la prohibición del fipronil, un insecticida mortal para las abejas.
La medida se implementará de manera gradual durante los próximos dos años, informó el ministro de Ambiente y Energía, Franz Tattenbach, en una conferencia de prensa.
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