Costa Rica prepara tres nuevas "embajadas comerciales" para atraer inversiones en Asia

El Gobierno de la República alista la apertura de tres nuevas oficinas de promoción de inversión.

Israel, Singapur y Dubái en Emiratos Árabes Unidos serán las próximas naciones que cuenten con una "embajada comercial" de Costa Rica, según adelantó en entrevista con Teletica.com el ministro de Comercio Exterior, Manuel Tovar.

"Venimos con una agenda muy ambiciosa de llevar más Costa Rica al mundo, de traer más mundo a Costa Rica, con este tipo de oficinas, promoviendo la propuesta de valor del país en los mercados más sofisticados que hay", explicó el jerarca.

El titular aseguró que el país ya cuenta con inversiones de esos países, principalmente israelíes y emiratíes.

Mientras que, en el caso de la oficina que abrirá en Singapur, esta servirá como "satélite", para atender mercados como los de Malasia y Taiwán.

"Es una jugada estratégica. Somos como un pulpo que extiende sus tentáculos en las esquinas, algunas remotas, en el otro lado del mundo, pero en lugares estratégicos. No es una casualidad, es un planeamiento estratégico, una visión que hemos venido trabajando desde hace meses, y este es el momento adecuado y el momento preciso para poder dar apertura e inauguración de estas oficinas", comentó Tovar.

Se espera que estas embajadas abran en lo que resta de marzo e inicios de abril.

El anuncio llega un mes después de que Costa Rica inaugurara una "embajada comercial" en Silicon Valley, California, Estados Unidos, en la que es considerada la quinta economía del mundo. La misma se suma a otras oficinas que ya operan en ese país, como las de Nueva York, Miami y Florida.

Con esta sede se busca tener acceso directo a empresas que operan en Costa Rica, de manera que se les pueda dar seguimiento para que estas puedan aumentar sus operaciones en el territorio nacional.

﻿De la mano con lo anterior va una "cacería" de nuevos clientes.