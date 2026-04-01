Costa Rica posiciona seis startups en ranking regional de alto impacto tecnológico

Seis startups costarricenses fueron reconocidas entre las 20 más destacadas de Centroamérica y República Dominicana, según un nuevo ranking basado en datos de inversión, lo que reafirma el papel del país como uno de los principales polos de innovación en la región.

El listado, elaborado por Startuplinks y Cuantico VP, identifica a las empresas tecnológicas con mayor crecimiento y proyección internacional, tomando en cuenta variables como expansión a otros mercados, aumento de clientes y respaldo de inversionistas.

Costa Rica sobresale en el ranking al concentrar, junto con El Salvador, la mayor cantidad de compañías seleccionadas. Este resultado evidencia la consolidación del ecosistema emprendedor nacional, cuyas soluciones ya trascienden fronteras y atienden necesidades regionales.

Las startups incluidas en la lista son:

Snap Compliance : desarrolla software para facilitar el cumplimiento regulatorio y reducir riesgos financieros.



: desarrolla software para facilitar el cumplimiento regulatorio y reducir riesgos financieros. Ari : ofrece soluciones ágiles para pagos internacionales y cambio de divisas entre empresas.



: ofrece soluciones ágiles para pagos internacionales y cambio de divisas entre empresas. Tobi : plataforma de comercio electrónico enfocada en productos para mascotas con recomendaciones personalizadas.



: plataforma de comercio electrónico enfocada en productos para mascotas con recomendaciones personalizadas. Avify : herramienta que centraliza la gestión de ventas, inventarios y entregas en distintos canales digitales.



: herramienta que centraliza la gestión de ventas, inventarios y entregas en distintos canales digitales. Huli : conecta pacientes con servicios de salud mediante una plataforma digital presente en varios países.



: conecta pacientes con servicios de salud mediante una plataforma digital presente en varios países. Mission Inbox: tecnología orientada a optimizar la entrega de correos electrónicos en estrategias comerciales y de marketing.

A nivel sectorial, el ranking muestra una clara tendencia hacia soluciones fintech y software empresarial, áreas que lideran la transformación digital en la región. Sin embargo, también emergen nuevas propuestas en salud digital, comercio electrónico, logística y servicios especializados.

El análisis fue presentado durante el Caricaco Summit 2026, evento que reunió en el país a más de 300 inversionistas, emprendedores y líderes del ecosistema provenientes de 20 países, con el objetivo de fortalecer el acceso a capital y posicionar a Centroamérica como un hub de innovación.

De acuerdo con voceros del sector, el crecimiento de estas startups refleja un ecosistema más maduro, capaz de desarrollar soluciones escalables y alineadas con demandas globales, lo que abre nuevas oportunidades para la región en el mercado tecnológico internacional.