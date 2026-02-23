Costa Rica pide a Nicaragua patrullajes urgentes en río San Juan por robo de oro en Crucitas

El ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora, envió una nota al canciller Arnoldo André para que solicite a Nicaragua realizar patrullajes en las cercanías del río San Juan, por la extracción de oro de Crucitas.

La misiva aboga porque el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto (MREC) interceda ante el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en la "urgentísima necesidad" de reforzar los operativos en la zona fronteriza, por donde sale el material que los coligalleros roban del fallido proyecto minero situado en Cutris de San Carlos.

"Me suscribo a efectos de solicitar que la Cancillería de nuestro país, interponga sus buenos oficios ante el Gobierno de la República de Nicaragua, con el propósito de solicitar que en el río San Juan se incrementen el número y la frecuencia de patrullajes de seguridad en dicho río, lo anterior en virtud de la presencia de grupos vinculados al crimen organizado transnacional que operan en la zona, los cuales están realizando la sustracción ilegal de sedimentos en territorio costarricense, trasladándolos posteriormente mediante barcazas hacia puntos ubicados en territorio nicaragüense, en la margen nicaragüense del citado río", dice el oficio.

Desde la perspectiva de Zamora, un incremento en las labores de vigilancia en la frontera del lado pinolero puede ayudar a frenar la criminalidad organizada que tiene lugar en la región.

El ministro reconoció que la situación en Crucitas y Conchudita se agravó en las últimas semanas, situación que lo llevó a acudir a la Asamblea Legislativa y solicitar la aprobación del proyecto de ley 24.717, que busca regular la exploración y explotación minera en Cutris de San Carlos.

Precisamente, esa iniciativa es una de las siete que la presidenta electa Laura Fernández pidió al Congreso saliente que de prioridad en los últimos dos meses de su periodo para agilizar su trámite a los diputados entrantes.