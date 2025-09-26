EN VIVO
Costa Rica necesita 1.500 choferes de autobús, pero no logra conseguirlos

Como parte del plan, 15 conductores salvadoreños fueron contratados y ya están en el país.

Por Valeria Martínez 26 de septiembre de 2025, 6:30 AM

La falta de conductores de autobús en Costa Rica no es un problema nuevo. Según la Cámara Nacional de Transporte, el déficit supera los 1.500 choferes y se arrastra desde hace más de 15 años (ver video adjunto de Telenoticias).

A pesar de ferias de empleo, publicaciones en páginas de empresas y múltiples intentos de contratación, las plazas siguen sin cubrirse. Ante la urgencia de garantizar la continuidad del servicio público, fue necesario acudir a mano de obra extranjera.

Por primera vez, este proceso se realizó de manera formal con el Ministerio de Trabajo y la Organización Internacional para las Migraciones.

Como parte del plan, 15 conductores salvadoreños ya están en el país. En esta ocasión, apenas 40 personas aplicaron en El Salvador, y únicamente 15 superaron todos los filtros de licencia y antecedentes.

Aunque la Cámara Nacional de Transporte espera mantener este mecanismo en el futuro, subrayan que la meta de fondo es formar y emplear a conductores costarricenses.

Sin embargo, hasta hoy, lograrlo ha resultado muy difícil.

Mientras tanto, los nuevos choferes salvadoreños ya trabajan en rutas nacionales, cubriendo parte de una necesidad que sigue creciendo.

