Costa Rica impulsa modelo especializado para conectar talento con multinacionales

Costa Rica apuesta por mejorar la conexión entre talento calificado y empresas multinacionales con el lanzamiento de una nueva plataforma de empleabilidad que promete procesos más eficientes y dirigidos.



El organismo CINDE anunció la puesta en marcha de CINDE Jobs Advanced, una serie de eventos enfocados en perfiles especializados, en respuesta a la creciente demanda laboral de más de 400 empresas multinacionales que operan en el país. La iniciativa pretende optimizar el proceso de reclutamiento en un mercado cada vez más competitivo.



La primera edición del programa se realizará el próximo 30 de abril y reunirá a 12 compañías del sector de servicios corporativos (ver video adjunto en la portada).

Las vacantes estarán dirigidas a áreas como finanzas, recursos humanos, cadena de suministro, ventas y servicio al cliente. Según la organización, la elección de este sector responde a una desaceleración cercana a los 2.000 empleos registrada durante 2025.



Para participar, las personas interesadas deberán registrarse en la plataforma de CINDE, completar su perfil y superar un proceso de selección previo. Quienes resulten elegidos tendrán acceso a entrevistas directas en una jornada intensiva diseñada para maximizar las oportunidades de colocación laboral.



La iniciativa busca hacer más eficiente el vínculo entre talento y empresas, en un contexto donde las habilidades específicas se han vuelto determinantes para la inserción laboral.





