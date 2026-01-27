Costa Rica estudia inscripción de primera pastilla aprobada en EE. UU. para pérdida de peso

El Ministerio de Salud informó que tiene en trámite una solicitud de inscripción del medicamento en píldora GLP-1 Wegovy, que recién fue aprobado en Estados Unidos como el primer medicamento de su tipo para la pérdida de peso.

La gestión la dio a conocer el sitio de noticias AmeliaRueda.com y fue posteriormente confirmada a Teletica.com por la oficina de prensa de la autoridad sanitaria.

Fue apenas el 23 de diciembre anterior que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) del gigante norteamericano autorizó que el popular fármaco se administre en forma de píldora para combatir el sobrepeso y la obesidad.

El visto bueno fue anunciado por el laboratorio farmacéutico danés Novo Nordisk.

"Con la aprobación de hoy de la píldora de Wegovy, los pacientes contarán con una práctica pastilla de una toma diaria que puede ayudarles a perder tanto peso como la inyección original de Wegovy", dijo Mike Doustdar, presidente y director ejecutivo de la empresa, en un comunicado.

La autorización supone un mayor acceso para los estadounidenses a tratamientos adelgazantes, considerados por varios expertos como revolucionarios. Alrededor del 40% de los adultos en ese país enfrentan obesidad, de acuerdo con la red Obesity Care Advocacy Network.

En los últimos años, una nueva generación de fármacos supresores del apetito llamados agonistas de GLP-1 se hicieron populares a nivel mundial. Estos incluyen, además del Wegovy, el Ozempic o el Mounjaro.

Dichos medicamentos surgieron hace una década como tratamientos contra la diabetes y, más recientemente, se empezaron a utilizar para facilitar la pérdida de peso.

La aprobación que recibió el comprimido en el gigante norteamericano está dirigida a incentivar la pérdida de peso y su mantenimiento en adultos con obesidad o para personas con sobrepeso que presenten al menos una comorbilidad relacionada con el sobrepeso, como por ejemplo un problema cardíaco, precisó en su momento Novo Nordisk.

Apenas tres meses atrás, la compañía firmó un acuerdo con el Gobierno de Estados Unidos en el que preveía ofrecer el tratamiento en comprimidos a partir de $150 al mes, es decir, muy por debajo del costo actual de las versiones inyectables.

El precio de las inyecciones —como Ozempic y Zepbound— oscila los $1.000 mensuales en ese país, un freno para muchos pacientes.