Costa Rica emite alerta consular para ticos en Venezuela tras detención de Maduro

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto brindó una serie de recomendaciones a los costarricense que tenían viajes planeados a Venezuela y también a los ticos que se encuentran en ese país tras los acontecimientos de este sábado que depararon en la captura de Nicolás Maduro.

La Cancillería recomendó a la cancelación de viajes a suelo venezolano y, a los nacionales que se encuentran de visita en ese país, su retorno a Costa Rica lo antes posible.

"Estas recomendaciones se emiten ante la posibilidad de que se cierren fronteras y espacios aéreos, siendo que las posibilidades de evacuación de costarricenses ante emergencias son extremadamente limitadas", informó el Gobierno en un comunicado de prensa.

En el caso de los costarricenses que residen en Venezuela, el Ministerio recomendó mantener una constante precaución, permanecer atentos a los medios de comunicación y a los servicios de emergencia locales, así como valorar la opción de trasladarse a Costa Rica o a otros países mientras la situación se estabiliza.

Además, suministró estos contactos para situaciones de emergencia:



Departamento Consular de la Cancillería: Email [email protected] y WhatsApp +506 2359-5360

Consulado General de Costa Rica en Colombia: Email [email protected] y Teléfono +57 313 841 3850

