Costa Rica despide el 2025 con inflación negativa
Pese a un leve aumento en el costo de vida durante noviembre, el país sigue en un escenario de deflación.
Costa Rica despedirá el 2025 en un escenario de inflación negativa.
El último Índice de Precios al Consumidor de este año, publicado este lunes y con datos a noviembre, coloca la inflación interanual (año con año) en - 0,38%, esto a pesar de un leve aumento en el costo de vida mensual (0,47%) que permitió, además, que la inflación acumulada de este año se ubique en - 1,31%.
Esta es la última radiografía del costo de vida que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) publicará este año.
El informe señala que la telefonía móvil, los boletos aéreos y el tomate fueron los bienes y servicios que más empujaron al alza la inflación; mientras que el arroz, la gasolina y los vehículos nuevos ejercieron presión a la baja.
De los 289 bienes y servicios que integran el índice, 49% subieron de precio, 33% bajaron y 18% no presentaron variación.
Según las proyecciones del Banco Central, ajustadas a finales de octubre, el país regresaría a sus valores meta de inflación (entre 2% y 4%) hacia el segundo trimestre de 2027.