Costa Rica dejó de percibir $74 millones este año por reducción en llegada de turistas

Costa Rica dejó de percibir $74 millones este año debido a la reducción en la llegada de turistas internacionales, según datos oficiales del Banco Central.

El turismo, considerado uno de los motores clave de la economía costarricense, registró una caída en el ingreso de divisas y en la cantidad de visitantes durante el primer semestre de 2025. Los extranjeros gastaron en el país $3.087 millones, lo que representa $71 millones menos que en el mismo periodo de 2024.

La baja fue más marcada entre enero y marzo, con una disminución de $47 millones, según el informe oficial.

En materia de empleo, el sector turístico contabilizó 164.825 trabajos directos, el nivel más bajo desde mediados de 2023.

En cuanto a la visitación, ingresaron 1,6 millones de turistas internacionales, casi 51.000 menos que el año anterior. Estados Unidos se mantiene como el principal mercado emisor, aunque también se reportó una disminución en la llegada de visitantes desde Canadá y Europa.

Expertos advierten que el país debe reforzar su competitividad y mejorar la conectividad aérea, especialmente tras las recientes cancelaciones de rutas hacia Brasil y Puerto Rico.