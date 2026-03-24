Costa Rica busca eliminar el mercurio de la minería artesanal

La minería artesanal y de pequeña escala se ha convertido en el sustento de muchas familias en zonas rurales de Costa Rica. Sin embargo, esta actividad también representa un riesgo significativo para la salud humana y el medioambiente, principalmente por el uso de mercurio en los procesos de extracción de oro.

Ante este escenario, el país busca dar un paso hacia el cambio mediante el proyecto planetGOLD Costa Rica, una iniciativa internacional que pretende eliminar el uso de mercurio y promover prácticas más seguras y sostenibles dentro del sector minero artesanal.

El programa es financiado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial y ejecutado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), en conjunto con el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) y la Alianza por la Minería Responsable.

A través de este proyecto se impulsará la adopción de tecnologías limpias, el fortalecimiento de capacidades técnicas y la integración de los pequeños mineros en mercados formales, con el objetivo de mejorar sus condiciones de trabajo y reducir el impacto ambiental.

El reto no es menor. La informalidad, el acceso limitado a tecnologías limpias y las barreras económicas han impedido que muchos trabajadores puedan modernizar sus procesos, una realidad que este nuevo plan busca transformar.

El proyecto se ejecutará durante los próximos cinco años, periodo en el que se espera avanzar hacia una minería artesanal más responsable, segura y sostenible en el país.

​