Cosevi le dice hasta pronto a restricción vehicular

La suspensión se fundamenta en que gran parte del sector público y privado estará de vacaciones.

Por Valeria Martínez 10 de diciembre de 2025, 22:46 PM

La restricción vehicular en San José tendrá su última aplicación el viernes 19 de diciembre, correspondiente a las placas terminadas en 9 y 0.

A partir del lunes 22 de diciembre y hasta el viernes 2 de enero, la capital entrará en un período de dos semanas sin limitación.

La medida volverá a regir el lunes 5 de enero, iniciando con las placas 1 y 2.

Según informó el Consejo de Seguridad Vial (Cosevi), la suspensión se fundamenta en que gran parte del sector público y privado estará de vacaciones, lo que reducirá significativamente el flujo vehicular en la capital.

