Cortocircuito en UPS fue causa de falla masiva que afectó aeropuertos del país

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) reveló los resultados preliminares de la investigación sobre la falla eléctrica que dejó sin servicio el sistema de radar nacional, el pasado 24 de setiembre, y obligó al cierre temporal del espacio aéreo costarricense.

Según el informe﻿, la causa principal del incidente fue una avería en una unidad UPS (fuente de poder ininterrumpida, por sus siglas en inglés), la cual presentó un daño interno, lo que generó un cortocircuito.

Esa reacción en cadena afectó las demás unidades del sistema y provocó el daño que dejó inoperativos los radares del país por más de cinco horas.

La información, compartida por el departamento de prensa del MOPT a Teletica.com, detalla además que el equipo alterno no logró activarse porque el cortocircuito se propagó de manera inmediata, afectando el circuito común antes de que pudiera entrar en operación la línea redundante diseñada para emergencias.

Para evitar que un incidente similar vuelva a ocurrir, el ministerio informó que ya se implementaron varias medidas correctivas, entre ellas:

Conexión de nuevas UPS alternas con circuitos aislados para reducir riesgos.

Monitoreo continuo de voltaje y temperatura a cargo del proveedor de servicios.

Adquisición de una nueva unidad UPS que sustituirá la afectada.

Verificación del funcionamiento de las dos plantas eléctricas, que actualmente operan al 100%.

El Consejo Técnico de Aviación Civil (CETAC) solicitó también una ampliación del informe para incluir un análisis más profundo de riesgos y así fortalecer la redundancia eléctrica y operativa del sistema.

El fallo ocurrido en setiembre obligó a suspender despegues y aterrizajes en los aeropuertos Juan Santamaría y Daniel Oduber, afectando 138 vuelos y a más de 4.500 pasajeros.

El espacio aéreo fue reabierto el mismo 24 de setiembre las 10:54 a. m., tras el restablecimiento del sistema de radar que estuvo caído desde las 6:19 a. m.

