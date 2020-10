Corrales pide perdón y llama a la ciudadanía a levantar bloqueos

El exlegislador José Miguel Corrales, uno de los líderes del Movimiento Rescate Nacional, pide perdón y llama a la ciudadanía a deponer los bloqueos por lo que él llama "el avance del narco dentro de las manifestaciones".



“Secuestraron, desnaturalizaron y vandalizaron la protesta”, expresó Corrales, quien admitió su error.

Eso sí, hizo un llamado a la reflexión sobre lo que ocurre y a esperar nuevos días para volver a levantar las banderas de lucha.

El excandidato presidencial hizo un llamado a la paz y pidió al Gobierno, diputados y prensa a luchar contra el narcotráfico, que, asegura, se ha infiltrado en la vida social de los ciudadanos y el aparato económico.

Mensaje completo de José Miguel Corrales a la ciudadanía:

"La Patria vive momentos de angustia. La concordia nacional se ha roto. Nuestra Democracia y la paz social están en juego y, con ello, el destino de nuestros hijos.



Desde lo más profundo de mi alma, pido perdón a Costa Rica por la cuota de responsabilidad que me puede corresponder en cuanto a ese estado de cosas.



Pido perdón, en especial, a quienes han sido víctimas directas de la violencia desatada y a todos a los que han vivido días de zozobra y temor.



Fiel a mis convicciones y porque me duele lo que acontece en nuestro país, convoqué a la ciudadanía a una protesta pacífica contra los impuestos y otras medidas económicas que pretendía el Gobierno.



Acaso por ingenuo, como muchos me catalogan, hoy la realidad es lo que describe este titular.

En 1989, cuando una Comisión Especial de la Asamblea Legislativa, de la que formé parte, rindió un informe que alertaba sobre la penetración del Narcotráfico en todos los poderes públicos, dije que esa era apenas la punta iceberg.

Hoy, más de 30 años después, como dirigente social, choco de frente con el ICEBERG completo del narcotráfico, entiéndase con grupos de traficantes de drogas y lavadores de dinero establecidos en importantes regiones del país, como lo es San Carlos y la Zona Norte.

Es por eso por lo que pido perdón: no me percaté del avance del narco en Costa Rica al amparo de ciertos poderes políticos, fenómeno sobre el que yo mismo había alertado.

Esas fuerzas tenebrosas que se han implantado en algunas regiones secuestraron, desnaturalizaron y vandalizaron la protesta ciudadana que convoqué. Protesta que obtuvo el apoyo casi unánime de la población en cuanto al rechazo a los impuestos y también un amplio respaldo a sus otros planteamientos.

Con humildad, pero no con resignación, admito mi error.

No me resigno a aceptar que el Narcotráfico pueda infiltrar y pervertir una protesta social en Costa Rica.

No me resigno a aceptar que las mafias de la droga hayan penetrado en tal forma nuestro aparato económico, social y político.

Me sorprende ver que las valientes denuncias que ha realizado, de manera reiterada, el diputado sancarleño Ramón Carranza sobre el avance del narcotráfico en la Zona Norte hayan caído en el vacío.

¿Por qué sus propios compañeros diputados; por qué la Fiscal General y por qué la gran prensa nacional ha ignorado hasta ahora esas denuncias? Esto conviene esclarecerlo con urgencia.

Llamo a los seguidores del Movimiento Rescate Nacional a deponer de inmediato toda protesta en las calles.

El país tiene que recobrar la calma y reflexionar, serenamente, sobre lo que ocurre en todos los ámbitos de la vida nacional.

Hay muchos temas a debatir y muchas urgencias a resolver, pero ninguna más importante que establecer, con realismo y determinación, hasta dónde nos ha penetrado el fenómeno del narcotráfico, que tanta ruina y dolor ha causado en otros países.

Por eso llamo a la pausa y a la reflexión responsable. Ya vendrán los días de nuevas discusiones y de volver a alzar nuestras banderas de lucha por el bienestar de Costa Rica".