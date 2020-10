Corrales iniciará gira por el país para intentar “flexibilizar” bloqueos

El líder del llamado movimiento Rescate Nacional, José Miguel Corrales, aseguró que iniciará en las próximas horas una gira por todo el país para intentar “flexibilizar” los bloqueos a las vías públicas, pero insistió en que eso dependerá de la voluntad de cada manifestante.



“El movimiento sigue, que no lo dude el Presidente, pero sigue con advertencia, vamos a hacer una ronda para ver si es posible flexibilizar para que alguien que no tiene nada que ver con esto no se vea perjudicada, pero hay que hablar con los encargados de cada retén, porque nosotros no somos solo nosotros, somos todos”, dijo el exdiputado.

Corrales afirmó que las protestas continuarán hasta que el presidente Carlos Alvarado no acepte sentarse en una mesa de diálogo donde explique el tema de la evasión y elusión fiscal.

“¿Quién es el responsable de esto? Somos nosotros que estamos en defensa del pueblo o ellos (Gobierno) por miedo a que el pueblo de Costa Rica conozca quiénes son los evasores fiscales que ellos no quieren castigar”, añadió.

El día de ayer el ministro de la Presidencia, Marcelo Prieto, envió una carta dirigida a Corrales donde le ofrece sentarse a dialogar con la condición de levantar los bloqueos; sin embargo, el dos veces candidato a la presidencia aseguró que no accederán a eso pues es la única medida de presión que tienen contra el Gobierno.

Aún así, el dirigente dijo que no cree que la situación esté en un punto muerto y que espera que finalmente el Presidente acceda a sus términos.

Corrales no precisó cuándo iniciará exactamente esa gira ni que pasará, por ejemplo, si los manifestantes se resisten a levantar los bloqueos.

Sí precisó que condena actos como el cobro de peaje en algunos de los retenes o la infiltración del narcotráfico en el movimiento, algo que dijo sabe que está sucediendo en la Zona Norte del país.