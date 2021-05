Convención del PLN se mantiene para el 6 de junio

La convención del Partido Liberación Nacional (PLN) mantiene la fecha para el 6 de junio. Así lo decidió la Asamblea Nacional del partido este sábado en el Liceo de San José.



En total participaron 104 asambleístas, y los votos en la primera instancia quedaron así: 64 a favor de mantener la fecha original, 31 en contra, tres abstenciones y seis votos nulos.



Luego se realizó una segunda votación con 101 asambleístas y se ratificó mantener la fecha original, 6 de junio, con 66 votos.

Antes de realizar la votación los precandidatos tuvieron dos minutos para dar su punto de vista sobre la moción.

Roberto Thompson: "Ningún ejercicio político tiene sentido si no está enfocado en la gente, ninguna aspiración personal puede estar por encima de un solo costarricense, estoy seguro que todos han vivido la dramática situación de un amigo o un familiar, estoy seguro que estamos pensando en Oso, en Karine, Silvia que la han pasando muy mal. Hoy nos reunimos Carlos Ricardo, Jose María, y Rolando para convencer a Jose María para posponer este proceso".

Jose María Figueres: "Quiero agradecer a todos ustedes que han hecho un esfuerzo de estar en la Asamblea Nacional. Un compromiso por seguir trabajando por la unión de este partido, ayer hicimos varios esfuerzos para que el Tribunal Interno pudiera postergar la fecha sin poner en riesgo la seguridad jurídica de las 19.000 personas adscritas a la renovación de las estructuras internas".

Rolando Araya: "Llevamos más de hora y media leyendo incisos estúpidos, esto es patético, el dilema que tenemos hoy, un pueblo que sufre, miles han muerto, millones de compatriota que han perdido el trabajo, ¿estamos al servicio de una estructura? o ¿al servicio del pueblo de Costa Rica? Yo me metí a pelear la candidatura por el pueblo de Costa Rica, yo no los he llamo a ustedes para pedir su voto. Este partido fue grande porque nació sirviéndole al pueblo, ahora se convirtió en un cinismo, yo me revelo porque yo si vengo de Jose Figueres Ferrer, de Daniel Oduber, Luis Alberto Monge, cuyo espíritu está en mi corazón para decirles a ustedes que estamos ante decisión histórica, aquí o salvamos a Liberación o lo enterramos definitivamente porque aunque sean cuatro gatos los que lleguen el 6 de junio esa convención es ilegítima y yo no la voy a reconocer".

Carlos Ricardo Benavides: "Yo también quiero decir que darnos dos minutos a los precandidatos cuando han pasado leyendo documentos que todos teníamos desde hace una hora, es un despropósito, y eso no debió de haber sido así. Estamos aquí no porque ningunos de los miembros de esta Asamblea Nacional haya propuesto venir esta mañana, estamos aquí porque el Tribunal Interno hizo una nota y le dijo al Comité Ejecutivo que era irracional hacer una convención en el pico de la pandemia y esa nota valiente del Tribunal se ha ido diluyendo y matizando en el tiempo. Llegó el Comité Ejecutivo y hemos ido descendiendo aquello que era una urgencia del Tribunal Interno para que no hiciéramos la convención el 6 de junio se ha convertido en un "vaya a la Asamblea a ver cómo le va" y eso es una falta de respeto con a la ciudadanía costarricense. Eso retrata un PLN que tiene en frente una enfermedad peor que el COVID-19, que es la enfermedad de la obsesiva ambición política, porque prefieren muchos arriesgar la salud de nuestros dirigentes antes de deponer por efectos de puro cálculo político".

Claudio Alpízar tenía unos compromisos durante la mañana por lo que no asistió a la Asamblea Nacional. Sin embargo, el precandidato publicó en sus redes sociales un video dando su posición.

"Mi ausencia de la Asamblea se sustenta en varios factores, el primero es que estoy en campaña electoral y lo que me interesa es hablar con los ciudadanos y saber qué es lo que están padeciendo y proponer temas a raíz de sus necesidades. En segunda instancia, me da igual el día que sea la convención del PLN. Desde diciembre pasado se había establecido el 6 de junio, estamos preparados para el 6 de junio, si lo pasan al 30 de junio, 50 de junio o 100 de junio, me es irrelevante. Estamos preparados para ganar esa campaña cuando sea. Y el tercer elemento es que me parece que yo no debería de ser parte de ese espectáculo que se ha desarrollado por intereses particulares de los cuatro adversarios de utilizar la salud pública para hacer campaña y ver cual es el espacio que ellos requieren mejor para el proceso electoral", comentó Claudio Alpízar.

