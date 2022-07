Contraloría señala carencias de RACSA en informe publicado esta semana

Por María Jesús Prada | 11 de julio de 2022, 11:45 AM

Un estudio de la Contraloría General de la República evaluó el trabajo de Radiográfica Costarricense S.A. (RACSA) durante el periodo del 1° de enero de 2019 y hasta el 31 de diciembre de 2021.



Entre los hallazgos, se determinó que la misma no cuenta con una estrategia para asegurar y fortalecer su sostenibilidad financiera a mediano y largo plazo.



“Si bien RACSA realiza una publicación financiera anual con el fin de establecerlas metas financieras del periodo y dar un seguimiento más estricto…, no se han alcanzado los resultados proyectados, pese a que para los años 2020 y 2021 se realizaron sensibilizaciones a los planes financieros”, detalló el estudio.



Incluso, el estudio describe que “dichos planes corresponden a una visión de corto plazo” y que, por lo tanto, sigue pendiente establecer un marco de acción a mediano y largo plazo.



Sobre esto, el informe recogió los hallazgos sobre los procesos e información de la entidad, sobre los cuales detectó que, pese al hecho de que RACSA realiza una programación anual de su flujo de caja, todavía no cuenta con una normativa formalmente establecida que regule el proceso de planificación. Puntualmente, su política de Declaración de Incobrables todavía se encuentra incompleta, y no cuenta con un detalle sobre su alcance, definiciones y funcionarios responsables.



Otro de los elementos identificados es que la institución no actualiza su Manual de Organización desde 2016, por lo que ahora esta no incluye ninguno de los cambios reflejados en otras entidades en los últimos años.



“RACSA carece de una normativa actualizada en donde se establezca un detalle de las funciones y responsabilidades de las unidades financieras que componen su esquema organizacional vigente; esto no permite garantizar que se disponga de controles que consideren la delegación de funciones, ni la autorización, aprobación o separación de funciones incompatibles y rotación de labores”, concluyó el estudio.



Es más, el informe también señala que con este hallazgo se puede concluir que esta carencia hace que la entidad no esté en conformidad con lo normado en el artículo 14 del Reglamento Corporativo de Organización (RCO), el cual establece que las empresas del Grupo ICE deben establecer una estructura en conformidad con lo establecido por el mismo reglamento de la empresa.



Lo mismo ocurre en la dimensión de liderazgo y cultura, ya que, si bien RACSA actualizó sus valores institucionales en setiembre de 2021, no han actualizado ni los sistemas ni la documentación correspondiente a nivel institucional. Incluso, encontró el estudio, la institución no dispone de mecanismos ni e instrumentos para medir su la gestión de su cultura ética institucional.