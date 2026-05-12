Contraloría detecta millonarios errores salariales en el MEP

La Contraloría General de la República (CGR) reveló graves inconsistencias en la liquidación presupuestaria del Ministerio de Educación Pública (MEP) correspondiente al año 2025. El informe señala pagos salariales en exceso, reclamos acumulados y gastos millonarios sin registrar.

Según la auditoría, se detectaron más de ₡5.825 millones en posibles pagos salariales de más, además de ₡259 millones girados incorrectamente a acreedores. Asimismo, se identificaron ₡62.000 millones en gastos no registrados oportunamente por falta de contenido presupuestario.

El documento concluye que las inconsistencias son de carácter material y generalizado, por lo que la liquidación presupuestaria del MEP no se presenta razonablemente conforme a la normativa vigente.

La CGR también alertó que al cierre del año pasado permanecían pendientes más de 51.000 reclamos administrativos por errores salariales, afectando a más de 31.000 funcionarios.

Otro hallazgo apunta a problemas en el sistema Integra II, utilizado para gestionar salarios, donde quedaron sin registrar anualidades, ascensos y recargos por más de ₡4.500 millones.

El informe advierte que varias de estas inconsistencias ni siquiera fueron reportadas oficialmente por el Ministerio de Hacienda, lo que limita la transparencia y dificulta la fiscalización del gasto público.

Telenoticias solicitó al MEP una posición sobre el caso; sin embargo, al cierre de esta edición no se había recibido respuesta.