Contraloría da luz verde a la modernización de Puerto Caldera

La Contraloría General de la República (CGR) rechazó los dos recursos de apelación presentados contra la adjudicación del proyecto de modernización de Puerto Caldera.

Con esta resolución, el órgano contralor dio vía libre al proceso impulsado por el Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP) y confirmó la adjudicación al Consorcio Sunset.



Los recursos fueron presentados por la empresa International Container Terminal Services, Inc. (ICTSI), que alegó una descalificación improcedente de su oferta y cuestionó la idoneidad técnica de la propuesta adjudicada.



No obstante, la Contraloría concluyó que la Administración actuó correctamente al excluir la oferta de ICTSI, debido a que su nivel de endeudamiento financiero superaba el límite máximo permitido en las reglas del concurso. Al no poder resultar adjudicataria, la CGR determinó que no existía mérito para analizar los demás argumentos planteados en la apelación.



Con esta decisión, corresponde ahora al INCOP continuar con el proceso adjudicatorio y proceder con la suscripción del contrato para la modernización de Puerto Caldera.

