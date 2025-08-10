Contraloría: 76% de municipalidades tienen baja capacidad para gestionar servicios públicos

Un 76% de las municipalidades del país tienen una capacidad baja para gestionar los servicios públicos que ofrecen a sus ciudadanos.

Esa es la principal conclusión a la que llegó la Contraloría General de la República luego de presentar el más reciente Índice de Gestión de Servicios Municipales (IGSM), que reflejó un nulo avance en la gestión de estos servicios que los gobiernos locales prestan a la población.

Para llegar a esa conclusión, el IGSM evaluó la madurez de las municipalidades en 10 servicios esenciales, como la recolección de basura, el mantenimiento de la red vial cantonal, el agua potable o la seguridad y vigilancia.

En 8 de esos 10 rubros los gobiernos locales se mantuvieron sin ninguna mejoría, estancados la gran mayoría en el nivel “básico” que se traduce, según la Contraloría, como que todavía tienen una capacidad limitada para planificar, dar seguimiento y mejorar los servicios públicos que ofrecen.

En los restantes dos rubros, urbanismo y servicios sociales complementarios, la situación es peor, pues ahí hubo un retroceso de nivel intermedio a básico.





La CGR también advirtió con preocupación que, en el caso de aseo de vías y alcantarillado pluvial, las municipalidades mantienen un nivel “inicial”, que significa que se opera sin ningún proceso estandarizado.

“La falta de reglamentos debilita la capacidad institucional para ofrecer servicios municipales equitativos y sostenibles. Sin normativas claras, se dificulta definir responsabilidades, monitorear resultados y aplicar mejoras.

“La escasa incorporación de personas en condición de vulnerabilidad en la planificación provoca que muchas decisiones no reflejan la realidad social del cantón. Esto reduce el impacto de los servicios, perpetúa la exclusión y limita la capacidad de los gobiernos locales para atender las necesidades colectivas”, cuestionó la Contraloría.

En el comparativo final, la Contraloría también subrayó que entre el estudio de 2023 y el actual, ningún gobierno local logró superar al menos el nivel intermedio de madurez en el IGSM, aunque sí destacó una leve mejoría.

Así, el número de municipalidades en el nivel inicial se redujo de 10 a 7, el del nivel básico aumentó de 56 a 57 y en el intermedio pasó de 16 a 20.

“El IGSM 2025 revela avances puntuales en algunas municipalidades que han superado los niveles más bajos de gestión, así como un incremento en el número de gobiernos locales con una gestión de nivel intermedio.