Contrabando de cigarros: “Pueden vender boñiga envuelta que terminan fumándose eso”

En Costa Rica, al igual que en la región, el crimen organizado explota el contrabando de cigarros como una forma rápida de obtener efectivo para financiar otras de sus operaciones.

Así, al territorio nacional ingresan cargamentos de productos hechos, en su mayoría, en China. La gran parte entra al país desde Panamá —cuando provienen de Sudamérica— o Belice —cuando su destino es México—, explicó el fiscal adjunto, Mauricio Boraschi.

Una vez en Costa Rica, estos se comercializan principalmente mediante el menudeo en áreas concurridas de San José, como la Avenida Central.

De hecho, el representante del Ministerio Público señaló que la semana pasada se realizó un importante decomiso de cigarros que fueron introducidos al país de forma ilegal. La incautación se relaciona con un exoficial de la Fuerza Pública, de quien el fiscal se reservó mayores detalles.

Boraschi recordó que el daño del contrabando de estos productos va en dos vías: el que sufre el Estado al dejar de percibir los altos impuestos que se imponen a los cigarros y el que sufre la ciudadanía, en el tanto que no existe ningún tipo de respaldo sobre el origen o la calidad del producto.

"Al final, el consumidor, el que va y compra ese paquete de cigarros mucho más barato, porque los venden hasta un 50-70% más barato, quien compra ese cigarro, no sabe que está fumando. No sabe qué va a consumir y, perdonen, pero lo digo así, para ser gráfico, le pueden vender boñiga envuelta en papel de cigarro con un filtro, una marca y una cajetilla, y el consumidor final termina fumándose eso. Eso para no hablar del tema de las, voy a usar otra frase popular, cochinadas químicas que puede llevar este producto que van directamente hacia el cuerpo de la persona consumidora final de ese producto", mencionó el funcionario.