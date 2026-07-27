Conteo anual registra nueve nidos activos de jabirú y 19 pichones en Costa Rica

Periodista: Paola Zamora.

La Universidad Estatal a Distancia (UNED) presentó los resultados del conteo anual del jabirú. Este estudio identificó nueve nidos activos, 19 pichones y una población mínima durante la temporada reproductiva de 2026 (ver video adjunto).

El monitoreo anual permite medir el éxito reproductivo de la especie. También aporta información para orientar las acciones de conservación en los humedales costarricenses.

Johnny Villarreal Orias, investigador y profesor de la UNED, indicó que el conteo registró solo 148 jabirúes durante el periodo de estudio.

También detectaron un comportamiento poco documentado. Un grupo de jabirúes llega a los humedales por periodos cortos. Este desplazamiento aún no ha sido estudiado, pero sí se estima alrededor de 100 aves que llegan al país.

Más del 75 % de los nidos se encuentran en propiedades privadas; por eso la protección de la especie requiere el trabajo conjunto entre propietarios de fincas, comunidades e instituciones.