Construcciones sin permiso le costaron a municipalidades más de ₡580 millones en un año

Construir sin permiso municipal no solo puede generar problemas legales para los propietarios. También tiene un impacto directo en las finanzas de los gobiernos locales (ver video adjunto).

Según datos del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos (CFIA), durante el último año las municipalidades dejaron de percibir más de ₡580 millones debido a obras que se ejecutaron sin cumplir con los trámites y autorizaciones correspondientes.

Aunque muchas personas asocian estos permisos únicamente con viviendas o edificios, la normativa también exige licencias para otro tipo de construcciones. Entre ellas se encuentran tapias, muros, piscinas, parqueos e incluso vallas publicitarias.

Las cifras evidencian la magnitud del problema. Uno de cada cinco proyectos inspeccionados en el país se desarrolló sin permiso municipal, lo que limita la capacidad de supervisión de las autoridades y afecta los ingresos de los gobiernos locales.

Ante este panorama, las autoridades reiteran la importancia de realizar los trámites correspondientes antes de iniciar cualquier obra y contar con el respaldo técnico necesario para garantizar que las construcciones cumplan con la normativa vigente.