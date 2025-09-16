Construcción de nuevo hospital de Limón recibe declaratoria de interés público

El Gobierno de la República declaró de interés público la construcción del nuevo hospital de Limón.

Tal determinación obliga a todas las instituciones públicas a “brindar un trato prioritario” a las acciones relacionadas con el diseño, levantamiento y equipamiento de un moderno Tony Facio.



Así se desprende de un extracto del decreto al que Teletica.com tuvo acceso, el cual fue suscrito por el presidente Rodrigo Chaves y la ministra de Salud, Mary Munive, el pasado 18 de agosto.

El mismo fue publicado en el diario oficial La Gaceta hasta en el alcance 156, de cuatro días más tarde, según confirmó a este medio el director del hospital, Daver Vidal. Esa edición, sin embargo, no está disponible en el sitio web de la Imprenta Nacional.

"Con ocasión de la Declaratoria de Interés Público y Nacional se da un enorme impulso al desarrollo del proyecto. Recordemos que este proyecto tiene como objetivo el fortalecimiento de los servicios de salud de toda la región Huetar-Atlántica, siendo este un hospital regional, como es el Hospital Doctor Tony Facio, que tiene una adscripción de medio millón de habitantes y brinda servicios a toda la provincia", destacó Vidal.

Pero esta decisión, además, permite al director proyectar la adjudicación de la construcción para el primer trimestre de 2026.

El levantamiento de un nuevo Tony Facio resulta urgente debido a la eminente amenaza natural que tiene el hospital actual. Valga recordar que este centro médico está cercado en su parte trasera por el mar, lo que lo expone a daños frente a huracanes, como por poco sucedió en 2016 con Otto.



Pero una concurrida carretera que pasa al frente del centro médico tampoco facilita las cosas, en el tanto que no hay espacio para ampliar las instalaciones, en momentos en los que existe una creciente demanda de servicios.