Constantes cierres del espacio aéreo responden a “falta de personal”, denuncia sindicato

Los constantes cierres del espacio aéreo costarricense responden a “falta de personal”, según denuncia el Sindicato de Profesionales en Control de Tránsito Aéreo (Sitecna).

Solo este miércoles, de acuerdo con el grupo sindical, se reportaron dos “pausas” en la salida y llegada de aviones en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría: una en la mañana, de 8 a. m. a 9 a. m., y, posteriormente, en la tarde, se aplicó una separación mayor entre aeronaves, debido a un problema técnico que obligó a cerrar una de las frecuencias de aproximación.

Sin embargo, este es un panorama recurrente desde mediados del mes de abril.

“Compañeros de tránsito aéreo están haciendo falta en el centro de control Radar, situación que data, lamentablemente, de hace 25 años. No es un tema nuevo, es un tema añejo y, por más de un año, nosotros, el sindicato, hemos levantado la voz para que las autoridades correspondientes tomen acción y puedan darnos soluciones concretas.

Entre los inconvenientes para el servicio también está la interrupción ocurrida este martes por la presencia de un animal muerto en las oficinas del Radar: el mal olor obligó a los funcionarios a suspender labores, con una afectación final para 19 vuelos.

Ante esa situación y en busca de soluciones, este jueves se convocó a una reunión con las partes, a las 8 a. m. en Casa Presidencial. Asistirán, además de los representantes de Sitecna, el ministro de Transportes, Mauricio Batalla, y jerarcas de Hacienda, Mideplan, ICT y Servicio Civil.

“El país espera que este jueves el Gobierno dé soluciones concretas, reales, tangibles, a las falencias que Aviación Civil no ha podido eliminar durante tanto tiempo. Desperdiciamos un año en reuniones, en mesas de trabajo y no se ha avanzado nada. Dimos esa milla extra y no aprovecharon la ayuda de nosotros”, agregó Parada.