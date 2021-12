Conozca al candidato: Luis Alberto Cordero, aspirante del Movimiento Libertario

Luis Alberto Cordero Arias es el candidato presidencial del Movimiento Libertario.

El aspirante, herediano de nacimiento, es abogado y notario de profesión aunque, asegura, "no ejerce el notariado por voluntad propia". Además de estudiar en la UCR y la UACA, tiene una Maestría en Derecho Parlamentario de la Universidad de Castilla-La Mancha. en España.

En la primera administración Arias Sánchez, Cordero fue viceministro de la Presidencia durante cuatro años; también se desempeñó como director de la Fundación Arias para La Paz.

"No soy economista, pero entiendo de economía; no soy administrador, pero entiendo lo que es gerenciar cualquier emprendimiento; no he sido diputado, pero entiendo la carera legislativa, la importancia que tiene", dijo el candidato en una entrevista con Telenoticias.

Cordero se convirtió en el candidato de los libertarios luego de que el aspirante original, Carlos Valenciano, renunciara meses atrás, argumentando problemas de salud.

El ahora candidato es el nuevo rostro de un partido que años atrás vivió una severa crisis, especialmente cuando enfrentó una acusación penal que culminó con la condena de varios de sus miembros por el caso conocido como "las capacitaciones fantasmas". Vale la pena señalar que Cordero no fue ni investigado, ni vinculado, ni acusado en ese proceso.

Las semblanzas se publican de acuerdo con la posición en que se ubica el partido en la papeleta.