Conozca al candidato: Lineth Saborío, aspirante de Unidad Social Cristiana

Lineth Saborío Chaverri es abogada y vecina de Sarchí. Segunda de cuatro hermanos y la madre de tres hijos, es la primera candidata presidencial de la historia por el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).

Obtuvo su título de Derecho en la Universidad de Costa Rica e inició labores en el Poder Judicial, en la Oficina de Asuntos Internos, antes de llegar a la dirección del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Fue la primera y, hasta la fecha, única mujer en haber sido nombrada directora general de ese organismo. Sostuvo ese cargo desde 1997 y hasta 2001. "Siempre he roto paradigmas, siempre he sido luchadora. Eso me llevó a la política", asegura la candidata en el video adjunto.



Durante la entrevista que aparece en el video adjunto, la candidata destaca su paso por la administración de Abel Pacheco, de 2002 a 2006: "La última administración en la que precisamente estuve como vicepresidenta y coordinadora del Consejo Económico y Social, nosotros dejamos las finanzas sanas y además, dejamos recursos en las arcas públicas", aseguró.

Sin embargo, una de las principales críticas a esta administración fue que la inversión pública fue muy baja. Ese Gobierno no tuvo déficit fiscal y de hecho dejó un superávit, pero el señalamiento principal en aquel entonces fue que se hizo muy poco y se invirtió muy poco debido a esa austeridad.

Otro cuestionamiento severo a esa administración fue cuando Costa Rica le declaró la guerra a Iraq como parte de la coalición de naciones que apoyaron en esa medida a los Estados Unidos, decisión que fue condenada años después por la Sala Constitucional.

Saborío señala que su plan de gobierno se basa en tres pilares: Educación, Seguridad y Salud; sin embargo, se ha expresado en muchas ocasiones sobre su interés de desarrollar esfuerzos para reactivar la economía.

Estas semblanzas se publican de acuerdo con la posición en que se ubica el partido en la papeleta.