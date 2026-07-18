Congreso aprueba ley que flexibiliza requisitos para obtener licencia de chofer de autobús

La Asamblea Legislativa aprobó en forma definitiva el proyecto de ley que flexibiliza los requisitos para convertirse en chofer de autobús, con el objetivo de facilitar la incorporación de nuevos conductores al sector del transporte público.

La reforma elimina la obligación de contar con años de experiencia previa para obtener la licencia C-2, uno de los principales requisitos que debían cumplir quienes aspiraban a conducir autobuses.

En su lugar, las personas interesadas podrán obtener esta licencia tras aprobar un curso especializado, el cual será diseñado y avalado por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).

La iniciativa busca agilizar la formación de nuevos conductores sin dejar de lado la capacitación requerida para operar unidades de transporte público.

De acuerdo con el sector autobusero, Costa Rica enfrenta un déficit de al menos 5.000 choferes de autobús, una situación que ha dificultado la operación de las empresas y la prestación del servicio en distintas rutas del país.

Con la entrada en vigor de esta reforma, se espera facilitar el ingreso de nuevos conductores al mercado laboral y contribuir a reducir la escasez de personal que enfrenta el transporte público.







