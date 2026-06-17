Conflicto por Playa Blanca sigue: Municipalidad derriba caseta de seguridad de Punta Leona

La Municipalidad de Garabito derribó la caseta de seguridad construida por Punta Leona en la vía de acceso a Playa Blanca, en medio del conflicto legal que continúa en los tribunales.

Desde el gobierno local se informó que también se investiga la construcción de unos baños en el sector.

Por su parte, Punta Leona Beach Club & Nature Resort calificó la acción como un nuevo atropello a la propiedad privada y aseguró que las estructuras se encuentran en un terreno con plano catastrado.

Mientras tanto, la disputa por el acceso a Playa Blanca sigue pendiente de resolución en la vía judicial.